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Археологи ТюмГУ нашли погребения эпохи раннего Средневековья в Курганской области

Общество, 17:21 10 августа 2021

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Погребения эпохи раннего Средневековья, поминальные комплексы, инвентарь нашли участники раскопок в Курганской области. Работы на территории курганного могильника Воденниково-1 ведут специалисты лаборатория археологии и этнографии ТюмГУ с 2019 года. В раскопках принимают участие студенты-практиканты первого курса направления "История" и волонтеры, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Работа ведется при поддержке двух грантов РФФИ по темам "Роль миграции в историко-культурной динамике юга Западной Сибири в эпоху Средневековья" и "Проблема трансформаций культуры мадьяр на пути обретения родины". Сейчас исследование ведется на пяти курганах.

"Найденные материалы являются важным источником для реконструкции миграций в регионе в период Средневековья. Собран материал для радиокарбонного анализа, что позволит в дальнейшем получить наиболее точную датировку комплекса. Благодаря плотности почв, сохранились деревянные надмогильные конструкции", - сказала руководитель гранта профессор Наталья Матвеева.

Работы будут продолжаться до конца августа.

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# археология , ТюмГУ

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