Тюменцев 55+ обучат первой помощи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Цикл образовательных занятий проведут в Тюмени кураторы социального проекта "Первая помощь" для активистов общественного проекта "Бабушки особого назначения". Откроется программа семинаров с просветительского занятия "Сердечно-легочная реанимация", сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Добровольцам расскажут, как определить, что человеку нужна помощь, как безошибочно провести пострадавшему искусственное дыхание, как не навредить при проведении базового реанимационного мероприятия другому и т. д.

Образовательное занятие пройдет 11 августа в 15 часов в конференц-зале регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации по адресу ул. Карла Маркса, 123/1. Запись по телефону 30-39-59 обязательна.