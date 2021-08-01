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В Тюмень на АрМИ "Инженерная формула" приедут военные из России, Белоруссии, Египта и Таджикистана

Общество, 13:09 10 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Команды специалистов инженерных войск из России, Белоруссии, Египта и Таджикистана примут участие в конкурсе "Инженерная формула" в рамках АрМИ-2021, который пройдет на полигоне Андреевский Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова. с 22 августа по 4 сентября.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, команды будут состязаться за звания лучших в следующих номинациях: "Лучший экипаж инженерной машины ИМР", лучший экипаж машины для отрывки котлована", "Лучший экипаж путепрокладчика БАТ", "Лучший экипаж гусеничного минного заградителя ГМЗ", "Лучший экипаж установки разминирования УР-77", "Лучший экипаж плавающего транспортера ПТС".

"Инженерная формула" – это международный конкурс армейских игр, в котором соревнуются военнослужащие инженерных войск из разных стран. Экипажи команд состязаются в различных дисциплинах военного инженерного дела, демонстрируя свои профессиональные навыки. В конкурсе будут задействованы различные образцы вооружения инженерных войск.

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# АрМИ , Инженерная формула

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