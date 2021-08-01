Арт-объекты тюменцев о проблемах цифровизации представят в Санкт-Петербурге

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Арт-объекты о проблемах цифровизации, созданные тюменскими художниками, представят в арт-пространстве Prografika в Санкт-Петербурге 14 августа, сообщили в "Конторе пароходства".

Весной выставка "Утопия для синтезатора в теплых тонах" прошла в "Конторе пароходства" в Тюмени. Работы о цифровизации и влиянии технологий на человека создавали пять молодых местных художников: Артем Долгих, Марина Малюгина, Алена Козиол, Константин Росляков и Александра Жернова.

Выставка проработает в Санкт-Петербурге до 12 сентября.