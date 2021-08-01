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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области обследуют маршруты движения детей к школам

Общество, 12:01 11 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Маршруты движения школьников в общеобразовательные учреждения обследуют в преддверии нового учебного года в Тюменской области. Об этом рассказал врио начальника регионального управления ГИБДД Андрей Миллер.

"Эту работу начали проводить в мае-июне для того, чтобы инспектировать с комиссиями, давать оценку положению дел, соответствию предъявляемым требованиям как в областном центре, так и в целом в регионе", — сообщил Андрей Миллер в выпуске программы "По тормозам" от 10 августа.

Как отмечают в ГИБДД, в Тюменской области улично-дорожная сеть школ соответствует национальному стандарту: имеются необходимые знаки, светофоры Т7, ограждения.

Тем не менее, вносятся коррективы. Так, в случае необходимости меняют знаки, на асфальтобетонное покрытие наносят изображения "Осторожно дети, проверяют наружное освещение вблизи школ.

Инна Пахомова

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# безопасность , Госавтоинспекция Тюменской области , дети

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