В Тюмени состоялась презентация цифровых агросервисов для АПК

| Фото: Россельхозбанк | Фото: Россельхозбанк

Встреча заместителя губернатора Тюменской области, директора департамента АПК Владимира Чейметова с главами администраций и руководителями управлений сельского хозяйства районов при участии представителей Россельхозбанка прошла в формате ВКС 10 августа.

Основным вопросом повестки мероприятия стали новые сервисы для развития фермерских хозяйств: Свое Фермерство и Свое Родное. Электронные площадки представляют собой маркетплейсы (интернет-магазины) для сегментов B2B и B2C.

В приветственном слове Владимир Чейметов подчеркнул актуальность внедрения цифровых технологий в АПК для совершенствования работы агропромышленности.

Своё Фермерство - это первая в мире цифровая экосистема для предприятий АПК, её разработал Россельхозбанк. Здесь собраны все товары, услуги и сервисы агросектора, которые позволят автоматизировать сельскохозяйственные процессы, сэкономить время, ресурсы и сделать бизнес более прибыльным.

Сервис поиска и подбора персонала поможет решить кадровый вопрос с помощью доступного на платформе агрегатора резюме и вакансий в аграрном секторе. Можно пригласить на работу студентов аграрных вузов.

Сервис интеллектуального подбора семян позволит пользователям платформы подбирать семена исходя из индивидуальных параметров (регион возделывания, культура и направление использования) и повышать производительность полей.

Телеветеринария облегчит фермерам процесс получения квалифицированной ветеринарной помощи. Это первый в России сервис дистанционной круглосуточной поддержки для сельского хозяйства, разработанный совместно с командой "ВетЭксперт".

Отдельное внимание было уделено, запуску в рамках экосистемы онлайн площадки Своё Родное, которая объединяет фермеров и покупателей. Это площадка для продажи натуральных продуктов и услуг в сфере агротуризма.

"Для фермерских хозяйств это отличная возможность реализовывать свои товары напрямую покупателям, без дополнительных наценок, делиться опытом сельских развлечений, предлагая клиентам экскурсии. В свою очередь, покупатели получают возможность выбирать из широкого ассортимента доступных товаров и заказывать фермерскую продукцию в удобном цифровом приложении", - рассказал директор Тюменского филиала Россельхозбанка Михаил Стебихов.

Участники встречи выразили уверенность, что к платформе Своё Родное необходимо подключить как можно больше фермерских хозяйств Тюменской области – в интересах граждан и бизнеса региона.