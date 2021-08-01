В Абатском районе запустили еще одну станцию водоочистки

| Фото: администрация Уватского района во ВКонтакте | Фото: администрация Уватского района во ВКонтакте

Станция водоочистки запущена в с. Шевырино Абатского района по федеральному проекту "Чистая вода". Качественную питьевую воду получат 615 жителей, сообщает администрация Абатского района.

Новый объект производительность 65 куб. м в сутки разместили на водопроводной скважине. Станция работает в автоматическом режиме. При уменьшении давления промывка фильтров проводится без оператора. Бесперебойную подачу чистой питьевой воды обеспечивает современное насосное оборудование.

После проведения профилактических мероприятий выполнен мониторинг качества воды. Результаты лабораторных исследований подтвердили, что вода соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Это четвертый современный модуль станции водоочистки, установленный в Абатском районе за два года. Аналогичные работы по монтажу блочной станции очистки воды с подачей в водопроводную сеть произведены и в деревнях Бобыльск и Черемшанка. В 2020 году блочная станция очистки воды с разливом в тару потребителя была установлена в д. Ерёминой, мощность очистного оборудования предусмотрена для подачи чистой питьевой воды в водопроводную сеть.

Мероприятия 2020 и 2021 годов позволили обеспечить качественной питьевой водой 948 жителей населенных пунктов Абатского района.