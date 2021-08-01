Все школы Тюмени готовы к новому учебному году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Все школы Тюмени прошли комплексную проверку к новому учебному году. Как сообщает городской департамент образования, в настоящее время не приняты только два корпуса детских садов. Их повторная оценка запланирована на 13 августа.

Акты о готовности все школы и детские сады получат к 25 августа. Также межведомственная комиссия проверила частные образовательные организации Тюмени. Среди них не приняты 9 (13 корпусов). Всем дано время на устранение выявленных недочетов.

Комплексные капитальные ремонты ведутся в одном из корпусов детского сада № 112, а также в здании дошкольного отделения школы № 89. В гимназии № 21 проводится капитальный ремонт отмостки и гидроизоляция подвального помещения.

Во втором корпусе школы № 70 капитально ремонтируют кровлю, а в детском саду № 78 утепляют фасад. Еще для шести школ и трех детсадов ведется разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт.

Также из городского бюджета выделены средства на обновление ограждений, асфальтобетонного покрытия, крылец и кровель в рамках текущих ремонтов. Работы ведутся в 17 детских садах и четырех общеобразовательных организациях. Завершить их планируется до начала учебного года.