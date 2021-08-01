Представители МолАТ помогают одиноким пенсионерам лекарствами и общением

| Фото: из сообщества Молодежной администрации Тюмени во ВКонтакте | Фото: из сообщества Молодежной администрации Тюмени во ВКонтакте

Представители Молодежной администрации Тюмени помогают пожилым людям с лекарствами и общением. К молодежи, в частности, обращаются одинокие пенсионеры, к которым не к кому обратиться.

Всего у представителей Молодежной администрации Тюмени имеется более двадцати подопечных, которым регулярно оказывается социальная помощь. Об этом молодые управленцы рассказывают в своем официальном сообществе в соцсетях.

"Все началось с точечных, локальных ситуаций. Сейчас это переросло в большое направление деятельности. Оно возникло еще во время пандемии, когда пенсионеры обращались к нам и к органам власти, так как не могли даже сходить в аптеку. Сейчас мы решили продолжать эту акцию. Нуждаются они, как оказалось, не только в лекарствах, но и в живом общении. Поэтому важно выслушать их и поддержать разговор", — поделился пресс-секретарь Молодежной администрации Тюмени Глеб Хорин.

Инна Пахомова