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В тюменском СНТ ликвидировали стихийную свалку

Общество, 18:39 11 августа 2021

ТЭО | Фото: ТЭО

Стихийную свалку мусора в СНТ "Разбахта" помог ликвидировать региональный оператор, сообщает пресс-служба Тюменского экологического объединения.

К появлению свалки привела слабая культура обращения с отходами некоторых соседей и отсутствие на территории товарищества контейнеров для накопления ТКО. Чтобы разобраться с последствиями ситуации и наладить регулярный вывоз потребовалась помощь регоператора и органов власти. Но обязанность по уборке территории все равно легла на плечи самого СНТ. По закону именно хозяйствующий субъект обязан обеспечить чистоту на земельном участке и организовать возможность выбрасывать мусор, отметили в ТЭО.

Сейчас в садовом товариществе появился контейнер для накопления ТКО, а садоводы приводят территорию в порядок. До полной ликвидации несанкционированного мусора участок останется на контроле отдела экологии регионального оператора.

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# несанкционированная свалка , СНТ

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