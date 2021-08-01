В тюменском СНТ ликвидировали стихийную свалку

| Фото: ТЭО | Фото: ТЭО

Стихийную свалку мусора в СНТ "Разбахта" помог ликвидировать региональный оператор, сообщает пресс-служба Тюменского экологического объединения.

К появлению свалки привела слабая культура обращения с отходами некоторых соседей и отсутствие на территории товарищества контейнеров для накопления ТКО. Чтобы разобраться с последствиями ситуации и наладить регулярный вывоз потребовалась помощь регоператора и органов власти. Но обязанность по уборке территории все равно легла на плечи самого СНТ. По закону именно хозяйствующий субъект обязан обеспечить чистоту на земельном участке и организовать возможность выбрасывать мусор, отметили в ТЭО.

Сейчас в садовом товариществе появился контейнер для накопления ТКО, а садоводы приводят территорию в порядок. До полной ликвидации несанкционированного мусора участок останется на контроле отдела экологии регионального оператора.