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В Тюмени восемь автобусов изменят маршрут в районе Дома Обороны

Общество, 18:14 11 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Маршруты №№ 11, 11д, 17, 17к, 18, 24, 55, 68 изменят схему движения с 12 по 30 августа. Это связано с ремонтом сетей водоснабжения на ул. Луначарского от дома № 2/3 до дома № 10 и по ул. Полевой от пересечения с ул. Луначарского. На этих участках будет прекращено движение транспорта, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

"Движение общественного транспорта будет организовано в объезд перекрытого участка по улицам Ямской и Луначарского. На период производства работ маршруты №№ 11, 11д, 17, 17к, 18, 24, 55, 68 будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на действующих остановочных пунктах по маршруту объезда", — рассказали в МКУ "Тюменьгортранс".

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному телефону: 8-800-250-07-22.

Со схемой можно ознакомиться по ссылке.

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# дорожное движение , схема движения

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