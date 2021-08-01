В Тюмени у нелегальных продавцов изъяли больше тонны фруктов и овощей

| Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

1 тыс. 128 кг овощей и фруктов изъяли в работающих без разрешения уличных торговых точках Тюмени за неделю. На продавцов, нелегально торговавших на улицах Республики, Энергетиков, Мельникайте, Ватутина и Олимпийской, составлены протоколы, сообщает администрация города.

Как правило, на стихийных рынках продавцы реализуют товар, который не прошел санитарный контроль, а места, где располагаются точки продажи, оборудованы без соблюдения гигиенических норм.

Торговать излишками выращенной продукции с собственного огорода может любой тюменец, напоминает городской департамент потребительского рынка. В Тюмени предусмотрено 55 адресных мест во всех административных округах города. Места для реализации излишков предоставляются безвозмездно.

Для подачи заявления на размещение нестационарного торгового объекта – лотка для торговли произведенной и переработанной сельскохозяйственной продукцией необходимо обратиться в отдел торговли департамента с паспортом и документами, подтверждающими владение земельным участком с разрешенным использованием под садоводство.