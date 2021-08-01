Более двух тысяч человек прошли интерактивный маршрут по железнодорожному вокзалу Тюмени

| Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

Более 2 тыc. пассажиров воспользовались интерактивным гидом по железнодорожному вокзалу Тюмени в мессенджере Telegram. Необычный аудиопутеводитель "Вагончик тронется" запустили менее трех месяцев назад и уже он набрал популярность, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

Проект помогает пассажирам интересно и познавательно проводить время в ожидании поезда: маршрут включает в себя интерактивные задания и аудиоистории из жизни, связанные с путешествиями на поезде.

Специально для проекта в течение двух месяцев записывались рассказы пассажиров и работников железной дороги. Участники опроса делились воспоминаниями из детства или историями любви.

Так, в одной из аудиодорожек под названием "Поезд из Тобольска" диктор вокзала рассказала о необычной просьбе тюменца. На протяжении двух недель по прибытии всех поездов из Тобольска на перроне звучала фраза: "Ты у меня единственная и неповторимая" для возлюбленной этого мужчины.

12 мини-рассказов с музыкальным сопровождением, озвученных тюменскими актерами, доступны в Telegram-боте. Чтобы им воспользоваться, необходимо найти в мессенджере аккаунт @KontoraMartin_bot и написать ему.

Также на территории вокзала размещены стикеры с QR-кодом проекта. Пройдя по ссылке, пользователь может совершить 40-минутное путешествие по вокзалу и его окрестностям. Гид приглашает осмотреться в самом здании вокзала, пройтись по привокзальной площади и пешеходному мосту, прогуляться в ближайшем парке.