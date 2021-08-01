Тюменцев зовут на экскурсию по Парфеновскому кладбищу

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Экскурсия "Парфеновский некрополь" начнется в Тюмени 14 августа. Всех желающих ждут у входа в Парфеновское кладбище, возле церкви, в 10 часов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" краевед, хозяйка "Музея тюменских историй" Оксана Усманова, кладбище примечательно тем, что оно является старейшим сохранившимся некрополем в городе.

"В 20-30 годы XX века кладбище было неоднократно подвергнуто вандализму, но на нем сохранились старинные надгробия. Периодически мы с инициативной группой устраиваем здесь субботники, находим старые надгробия. Я регулярно посещала это кладбище ранее, так как у меня здесь похоронены прадедушка и прабабушка по материнской линии, но видения исторического объекта, места, в котором можно прочесть неизвестные страницы истории Тюмени, у меня не было. В какой-то момент я начала воспринимать его именно так. Когда ты идешь и запинаешься о камень — выясняется, что это дореволюционное надгробие. Это побуждает читать, узнавать о жизни человека, который здесь похоронен. На Парфеновском кладбище можно увидеть и могилы британских подданных — это Гуллеты и Вардропперы", — поделилась Оксана Усманова.

Оксана Усманова проводит эту экскурсию не первый раз. По ее словам, тюменцам интересна история этого места. В экскурсионной группе есть молодежь, но в основном темой интересуются люди среднего возраста и пожилые горожане, те, чьи предки захоронены здесь.

Продолжительность экскурсии составляет 1 час — 1 час 30 минут. Стоимость — 400 рублей. Пенсионерам предоставляется скидка. Возрастное ограничение: 16+.

Инна Пахомова