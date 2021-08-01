В Тюменской области 3 тысячи одиноких родителей получили пособие на ребенка с 1 июля

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

30 тыс. 476 заявлений подали жители Тюменской области на выплату ежемесячного пособия родителям, которые в одиночку воспитывают детей. Заявление принимают с 1 июля 2021 г. По данным на 12 августа, около 3 тыс. семей получили по 5 тыс. 997 рублей, сообщили корреспонденту ИА "Тюменская линия" в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.

Зафиксировано около 10 тыс. отказов. Самыми частыми причинами стали наличие у заявителя и членов его семьи среднедушевого дохода, превышающего величину прожиточного минимума на душу населения; наличие неполных и недостоверных данных в заявлении; наличие зарегистрированных на заявителя или членов его семьи двух и более автотранспортных средств; не было подтверждено правило нулевого дохода.

"При назначении выплаты применяется комплексная оценка нуждаемости. Она подразумевает оценку доходов и имущества семьи, а также применение правила нулевого дохода. Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за четыре месяца до даты подачи заявления. Это значит, что при обращении за выплатой в июле 2021 года, будут учитываться доходы с марта 2020 года по февраль 2021 года, а если в августе 2021 года – с апреля 2020 по март 2021 года. Чтобы определить, имеет ли семья право на выплату, необходимо разделить доходы всех членов семьи за учитываемый год на двенадцать месяцев и на количество членов семьи", - отметили в региональном отделении ПФР.

Отмечается, что в регионе размер пособия одиноким родителям, воспитывающим детей 8-16 лет - 5 тыс. 997 рублей. Размер пособия женщинам, вставшим на учет в медорганизации в ранние сроки беременности - 6 тыс. 188 рублей.

Напомним, новое детское пособие начало действовать в России с 1 июля. Выплаты были предложены президентом России в послании Федеральному собранию.

Татьяна Ковалева