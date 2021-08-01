Голышмановские подростки заработали по 4 тысячи рублей за летнюю смену

| Фото: администрация Голышмановского городского округа | Фото: администрация Голышмановского городского округа

390 школьников успели поработать в Голышмановском городском округе в июне и июле 2021 года. Всего за лето возможность заработать во время каникул получат 502 подростка, сообщает администрация муниципалитета.

Каждый трудоустроенный школьник за десятидневную смену по договору получает 3 тыс. 300 рублей и 800 рублей от Центра занятости в качестве материальной поддержки.

Подростки работают помощниками специалиста в музее, инструктора по спорту, библиотекаря, делопроизводителя в Совете ветеранов, вожатых в молодежном центре, в агропедколледже и при сельских администрациях рабочими по благоустройству населенных пунктов.