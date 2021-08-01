Тюменские родители детей-аллергиков поддержали инициативу Анны Кузнецовой
Тюменка Анастасия Новицкая поддержала инициативу уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой по организации специального, лечебно-профилактического питания для детей в школах и детских садах, которые нуждаются в нем по медицинским показаниям.
У младшего ребенка женщины врачи подтвердили пищевую аллергию, он нуждается в диетическом питании с исключением из него хлеба, молока, фруктов и овощей.
"Детский сад поддержал нас в пересмотре рациона. Для Миши были подобраны необходимые продукты, в том числе безглютеновые. Сотрудники разработали специальное меню для моего ребенка и других детей с аллергией", - рассказала Анастасия Новицкая.
С ней согласилась и мама тюменской четвероклассницы Светлана Журавлева. Она считает, что организация специального питания для детей с пищевыми особенностями в детских садах поможет выйти на работу их родителям, которые на сегодняшний день сидят с ними дома. А в школах поможет ученикам сохранить здоровье и не отвлекаться от учебы на решение вопросов с питанием.
Напомним, после инициативы детского омбудсмена Анны Кузнецовой Роспотребнадзор принял новые правила, а Минздрав и Минпросвещения начали решать эту проблему.
Инна Кондрашкина