Тюменские родители детей-аллергиков поддержали инициативу Анны Кузнецовой

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменка Анастасия Новицкая поддержала инициативу уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой по организации специального, лечебно-профилактического питания для детей в школах и детских садах, которые нуждаются в нем по медицинским показаниям.

У младшего ребенка женщины врачи подтвердили пищевую аллергию, он нуждается в диетическом питании с исключением из него хлеба, молока, фруктов и овощей.

"Детский сад поддержал нас в пересмотре рациона. Для Миши были подобраны необходимые продукты, в том числе безглютеновые. Сотрудники разработали специальное меню для моего ребенка и других детей с аллергией", - рассказала Анастасия Новицкая.

С ней согласилась и мама тюменской четвероклассницы Светлана Журавлева. Она считает, что организация специального питания для детей с пищевыми особенностями в детских садах поможет выйти на работу их родителям, которые на сегодняшний день сидят с ними дома. А в школах поможет ученикам сохранить здоровье и не отвлекаться от учебы на решение вопросов с питанием.

Напомним, после инициативы детского омбудсмена Анны Кузнецовой Роспотребнадзор принял новые правила, а Минздрав и Минпросвещения начали решать эту проблему.

Инна Кондрашкина