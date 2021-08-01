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В Тюмени 24 тыс. ребенка отдохнули в пришкольных лагерях

Общество, 15:47 13 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 24 тыс. детей Тюмени отдохнули в трех сменах пришкольных лагерей и лагерей, организованных в учреждениях культуры и спорта, сообщает департамент образования администрации города.

Как сообщила начальник отдела воспитательной работы городского департамента образования Анастасия Абакумова, с начала лета на базе общеобразовательных школ, гимназий и лицеев работал 51 лагерь для юных тюменцев. За три смены в них смогли отдохнуть около 18,5 тысячи ребят.

13 августа в пришкольных лагерях города состоялось закрытие последней летней смены, стартовавшей 26 июля. Смена собрала более 3 тысяч тюменских школьников. Ребята стали участниками оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, игр и походов. Большую часть времени дети проводили на свежем воздухе.

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# отдых детей , пришкольные лагеря

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