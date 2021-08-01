Россияне вернули 4 млрд рублей по программе детского туристического кешбэка

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Более 350 тыс. путевок на общую сумму около 9 млрд рублей купили жители России. Общая сумма возвратов родителям составила 4 млрд рублей, сообщает Федеральное агентство по туризму.

"У нас уже третий месяц работает программа детского туристического кешбэка. Родители могут покупать путевки в детские лагеря и им автоматически в течение 5 дней возвращается 50 процентов от стоимости, максимум 20 тысяч рублей. До закрытия окна продаж остается чуть меньше месяца. Покупать путевки можно до З1 августа, а вернуться ребенок сможет вплоть до 15 сентября. Таким образом мы охватываем все последние смены", - сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она напомнила, что актуальные предложения, а также список партнеров программы можно найти на сайте мирпутешествий.рф.

Специальный механизм предусмотрен для тех, кто приобрел путевки до старта детского кешбэка 25 мая. Чтобы вернуть деньги за купленные путевки, необходимо подать заявление на портале госуслуг. Сделать это можно до 20 октября, но только после того, как ребенок вернулся из лагеря. Заявления рассматриваются и проверяются регионами.