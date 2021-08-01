В Ялуторовском остроге спас отметят хороводами, молодецкими забавами и дегустацией

| Фото: Ялуторовский острог | Фото: Ялуторовский острог

Отметить августовские спасы приглашает Ялуторовский острог 21 августа.

Гостей ждут ярмарочное представление, театральная постановка "По щучьему велению", древние обряды на красоту, здоровье и любовь, "молодецкие забавы". Планируются гадание, творческий мастер-класс, дегустация традиционных спасских кушаний. Будет работать фотоателье, продуктовые лавки "Лакомки" и "Аллея мастеров". Гостей пригласят пострелять из лука и создать праздничный арт-объект.

Цена билета - 300 рублей. Заявки принимают по телефону +7 (34535)2-05-95.