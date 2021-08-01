  • 16 августа 202116.08.2021понедельник
  • USD73,4721
    EUR86,2195
  • В Тюмени 25..27 С 1 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Ялуторовском остроге спас отметят хороводами, молодецкими забавами и дегустацией

Общество, 09:45 16 августа 2021

Ялуторовский острог | Фото: Ялуторовский острог

Отметить августовские спасы приглашает Ялуторовский острог 21 августа.

Гостей ждут ярмарочное представление, театральная постановка "По щучьему велению", древние обряды на красоту, здоровье и любовь, "молодецкие забавы". Планируются гадание, творческий мастер-класс, дегустация традиционных спасских кушаний. Будет работать фотоателье, продуктовые лавки "Лакомки" и "Аллея мастеров". Гостей пригласят пострелять из лука и создать праздничный арт-объект.

Цена билета - 300 рублей. Заявки принимают по телефону +7 (34535)2-05-95.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ялуторовский острог

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:50 16.08.2021В Тюмени откроют бесплатную школу Tik Tok
10:25 16.08.2021Тюмень заняла первое место в рейтинге городов с самыми вкусными и дешевыми кафе и ресторанами
10:16 16.08.2021В Тюменской области наибольшую задолженность по зарплате имеют компании-банкроты
09:53 16.08.2021В Тюмень придет 34-градусная жара