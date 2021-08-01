С тюменских улиц убирают опасные деревья

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Гостевые улицы Тюмени освобождают от аварийных и сухостойных деревьев, сообщает МКУ "ЛесПаркХоз". Предварительно специалисты обследовали зеленые насаждения для выявления опасных для жизни и здоровья жителей деревьев.

В первую очередь сносу подлежат деревья с механическими повреждениями, критическим наклоном ствола, а также с признаки некрозов, зараженные грибками, разрушающими древесину. Разрешения на их снос выдало управление по экологии.

В настоящее время работы проводятся по улицам Орджоникидзе, Володарского, Семакова, Водопроводной, Кирова, Дзержинского и Малыгина. На месте снесенных деревьев будут посажены крупномерные саженцы.