  • 13 августа 202113.08.2021пятница
  • USD73,5671
    EUR86,3457
  • В Тюмени 12..14 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

С тюменских улиц убирают опасные деревья

Общество, 18:57 13 августа 2021

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Гостевые улицы Тюмени освобождают от аварийных и сухостойных деревьев, сообщает МКУ "ЛесПаркХоз". Предварительно специалисты обследовали зеленые насаждения для выявления опасных для жизни и здоровья жителей деревьев.

В первую очередь сносу подлежат деревья с механическими повреждениями, критическим наклоном ствола, а также с признаки некрозов, зараженные грибками, разрушающими древесину. Разрешения на их снос выдало управление по экологии.

В настоящее время работы проводятся по улицам Орджоникидзе, Володарского, Семакова, Водопроводной, Кирова, Дзержинского и Малыгина. На месте снесенных деревьев будут посажены крупномерные саженцы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# деревья , Леспаркхоз

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:05 13.08.2021Кухарук: тюменские дворы становятся уютными благодаря энтузиастам
18:57 13.08.2021С тюменских улиц убирают опасные деревья
18:42 13.08.2021Пропавший в Тюмени дедушка найден живым
18:35 13.08.2021Тюменские библиотекари подготовили квиз к юбилею Вальтера Скотта