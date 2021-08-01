Ограничение движения по участку улицы Перекопской в Тюмени продлится до 20 августа
| Фото: tyumen-city.ru
Срок ограничения движения транспорта по участку ул. Перекопской в районе дома № 15а продлен до 20 августа, сообщает администрация Тюмени.
Ограничение связано с производственной необходимостью при капитальном ремонте тепловой сети. Схемы объезда: улицы Ленина и Энгельса.
Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, а также соблюдать правила дорожного движения.
| Фото: tyumen-city.ru