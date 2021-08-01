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Виртуальный гид Мартин приглашает тоболяков на экскурсию

Общество, 12:36 14 августа 2021

Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Тюменский чат-бот Мартин расскажет истории появления стрит-артов Тобольска. Городская экскурсия станет частью проекта "Вектор улиц" и запускается 21 августа.

"Мартина любит тюменская молодежь, поэтому мы решили использовать данный формат, чтобы рассказать о достопримечательностях Тобольска. Интересные факты помогли собрать сами жители. А художники имели возможность поделиться своей философией. Нестандартные маршруты точно понравятся городским исследователям, романтикам и всем, кто хочет прикоснуться к современному искусству", — рассказала руководитель проекта "Вектор улиц" Дарья Комягина.

Маршрут "По стрит-артам" доступен на платформе чат-бота "Мартин, проводи" в приложении Telegram и стартует от кофейни в 8 микрорайоне.

Ключевая идея проекта в 2021 году — разнообразить городские прогулки через истории художников и мастеров, пишет "Мегатюмень".

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# аудиогид , стрит-арт , Тобольск

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