На тюменской трассе Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск ограничат движение из-за учений

| Фото: Уралуправтодор | Фото: Уралуправтодор

На 18-м км автодороги Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск 17 августа будет временно ограничено движение. Здесь пройдут масштабные учения, сообщает Уралуправтодор. В них примут участие МЧС, ГИБДД автомобили скорой помощи и вертолет МИ-8.

По легенде учений, на трассе возле с. Ембаево произойдет ДТП с участием бензовоза, грузовика ТАТА и фуры МАН. Столкновение вызовет возгорание бензовоза и фуры, а также розлив топлива, будет угроза взрыва.

Двоим пострадавшим водителям потребуется срочная медицинская помощь. Движение будет перекрыто, проезд транспорта будет организован по встречной полосе. Спасателям придется разбирать барьерное ограждение, сотрудникам ГИБДД устанавливать временные дорожные знаки.

Для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим на место аварии направят вертолет.

Также во время учений пройдет демонстрация аварийно-спасательной и дорожной техники, экспозиция разместится на разворотной петле. Учения пройдут с 11 до 15 часов.