В Тюменской области продолжается приемка образовательных учреждений

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

В Тюменской области продолжается приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Как сообщает региональное МЧС, из 331 заявленного объекта осталось обследовать около 10-15.

В приемке принимают специалисты органов государственного пожарного надзора. Рассматриваются документы по противопожарному состоянию объектов, проводятся обследования.

Особое внимание инспекторы МЧС уделяют работоспособности систем автоматической противопожарной защиты, состоянию путей эвакуации, чердачных и подвальных помещений, наличию первичных средств пожаротушения и их состоянию.

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Также проверяются знания персонала об эвакуации людей в случае пожара. В каждом учреждении проводятся инструктажи и беседы по пожарной безопасности, а также вручаются памятки.

"Приемка проходит в три этапа. Основные нарушения, выявленные входе приемки, незамедлительно устраняются" - рассказал старший инспектор ОНД и ПР по городу Тюмени Дмитрий Фомин.