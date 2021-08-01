  • 14 августа 202114.08.2021суббота
  • USD73,4721
    EUR86,2195
  • В Тюмени 20..22 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области продолжается приемка образовательных учреждений

Общество, 17:09 14 августа 2021

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

В Тюменской области продолжается приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Как сообщает региональное МЧС, из 331 заявленного объекта осталось обследовать около 10-15.

В приемке принимают специалисты органов государственного пожарного надзора. Рассматриваются документы по противопожарному состоянию объектов, проводятся обследования.

Особое внимание инспекторы МЧС уделяют работоспособности систем автоматической противопожарной защиты, состоянию путей эвакуации, чердачных и подвальных помещений, наличию первичных средств пожаротушения и их состоянию.

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Также проверяются знания персонала об эвакуации людей в случае пожара. В каждом учреждении проводятся инструктажи и беседы по пожарной безопасности, а также вручаются памятки.

"Приемка проходит в три этапа. Основные нарушения, выявленные входе приемки, незамедлительно устраняются" - рассказал старший инспектор ОНД и ПР по городу Тюмени Дмитрий Фомин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , школы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:43 14.08.2021Тюменцы могут выиграть контракт с музыкальным лейблом
18:00 14.08.202115 августа - события дня
17:41 14.08.2021В Тюмени началось народное голосование за звание лучшей спортивной школы
17:09 14.08.2021В Тюменской области продолжается приемка образовательных учреждений