В Тюмень придет 34-градусная жара

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Теплую и солнечную погоду прогнозируют синоптики в Тюмени в ближайшую неделю, с 16 по 22 августа.

Как отмечает метеоцентр Фобос, управлять погодой в эти дни будет антициклон. Поэтому облаков над регионом останется немного, а дневная температура может повышаться до 34 градусов. Только в первые дни недели будет немного прохладнее.

16 августа в Тюмени будет солнечно. Днем воздух прогреется до плюс 28 градусов, ночью - до плюс 17.

17 августа ожидается переменная облачность. Дневная температура воздуха достигнет 30 градусов жары. Ночью температура воздуха понизится до плюс 15 градусов и пройдет дождь.

18 и 19 августа будет чуть прохладнее – днем до плюс 25 градусов. В эти дни синоптики прогнозируют переменную облачность, возможны небольшие дожди. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до плюс 13 градусов.

20 августа потеплеет до плюс 31 градуса, день будет солнечным. Ночная температура воздуха составит плюс 18 градусов.

В выходные, 21 и 22 августа, тюменцев ждет 34-градусная жара. Осадков в эти дни не ожидается, небо будет ясным. Ночная температура воздуха будет опускаться до 18 градусов.

Любовь Голышева