В Тюменской области наибольшую задолженность по зарплате имеют компании-банкроты

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области возбуждено 33 уголовных дела по невыплате зарплаты, из них 13 по материалам прокуратуры за семь месяцев 2021 г., сообщает надзорное ведомство.

За это время выявлено 1 тыс. 852 нарушения в сфере оплаты труда. Внесено 66 протестов, 162 представления, в суды направлено 1 тыс. 407 исков, объявлено 79 предостережений.

По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 104 лица, к административной - 132.

В результате совместной деятельности прокуратуры области, правительства области, Государственной инспекции труда, следственного комитета, службы судебных приставов, налоговой службы, Росреестра в регионе за семь месяцев погашены долги по заработной плате в сумме более 190 млн рублей.

По данным оперативного мониторинга, на 1 августа 16 организаций имеют задолженность на сумму более 60 млн рублей. Больше половины долгов приходится на семи компаниях, находящихся в банкротстве: ООО "СибСтройИнвест", ООО "Калинка-Строй" и другие.

Работа по защите трудовых прав продолжается.