  • 16 августа 202116.08.2021понедельник
  • USD73,4721
    EUR86,2195
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области запустили горячую линию о качестве и безопасности товаров для школы

Общество, 17:39 16 августа 2021

растим-будущее.рф | Фото: растим-будущее.рф

Горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей открыли управлении Роспотребнадзора и Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области. Она будет работать с 16 по 27 августа, сообщает ведомство.

Жители области могут получить консультации по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров и школьных принадлежностей, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.

Задать свои вопросы специалистам управления Роспотребнадзора можно по телефонам 20-24-03, 69-67-84, 20-31-11, 20-86-66. Обращаться в Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области по телефону: 567-990 доб. 3722; 3723 или 68-48-94.

Номера телефонов для жителей муниципальных районов области указаны здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# горячая линия , Управление Роспотребнадзора

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:35 16.08.2021Тюменский "Космос" снял ролик о борьбе с COVID-19
19:23 16.08.2021В Тюменской области 13 проектов в области культуры получили гранты губернатора
19:10 16.08.2021Кампус для интересующихся восстановлением старых домов организуют авторы проекта "Том Сойер фест"
18:34 16.08.2021В Ишиме стабилометрическую платформу и спецкостюмы приобретут на губернаторский грант