В Тюменской области запустили горячую линию о качестве и безопасности товаров для школы

| Фото: растим-будущее.рф | Фото: растим-будущее.рф

Горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей открыли управлении Роспотребнадзора и Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области. Она будет работать с 16 по 27 августа, сообщает ведомство.

Жители области могут получить консультации по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров и школьных принадлежностей, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.

Задать свои вопросы специалистам управления Роспотребнадзора можно по телефонам 20-24-03, 69-67-84, 20-31-11, 20-86-66. Обращаться в Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области по телефону: 567-990 доб. 3722; 3723 или 68-48-94.

Номера телефонов для жителей муниципальных районов области указаны здесь.