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Час для мам и телетренировки стартуют на телеканале "ТVоя Тюмень"

Общество, 15:32 16 августа 2021

Тюменское время | Фото: Тюменское время

Новый сезон начнется на телеканале "ТVоя Тюмень" 23 августа. Зрителям предложат несколько премьер: "Твоё утро с Яной Москвиной", "Твои новости", "Твой вечер", "Свидание для мамы" и "Свадебный размер" на 22 канале кабельного ТВ.

В утренней программе телезрителям предложат комплекс упражнений от ведущей, известного тюменского фитнес-тренер и ЗОЖ-эксперта, Яны Москвиной. Все упражнения можно выполнять дома, прямо перед экраном телевизора в режиме реального времени без специальной подготовки и приспособлений.

В новой дневной программе "Твои новости" в 13 часов и вечерней - "Твой вечер" в 18 часов тюменцев ждут настоящие народные новости. В прямом эфире к обсуждению присоединятся не только эксперты, но и простые горожане.

Также на канале появятся документальные проекты и сериалы, а вечер в 22 часа будут завершать интересные фильмы.

Для молодых мам в субботу и воскресенье в 12 часов выйдут сразу два шоу: "Свидание для мамы" и "Свадебный размер".

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# кабельное телевидение , тренировки , шоу

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