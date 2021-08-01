Жителей Тюменской области проверят на знание избирательного законодательства и финансов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Избирательное законодательство и финансовая грамотность – главные темы регионального общественно-политического диктанта "Я – гражданин!", подготовка к проведению которого, завершается в Тюмени.

Вопросы по темам составляли профильные специалисты федерального общероссийского проекта "Гражданский экзамен" (г. Москва) и Центрального Банка Российской Федерации. Всего они подготовили 140 тестовых заданий, но только 60 из них войдут в финальный текст диктанта.

Согласно положению о диктанте, к оценке и итоговому выбору заданий, которые войдут в третий диктант "Я – гражданин!", приступили две группы региональных экспертов.

Диктант состоится 20 августа 2021 года в совмещенном офлайн и онлайн форматах - на базе тюменского регионального центра "Семья" и на специализированной интернет-платформе.

Инициатором проекта уже третий год подряд выступает тюменское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз защиты прав потребителей финансовых услуг" при поддержке правительства Тюменской области, Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области, регионального центра "Семья", пространства коллективной работы "Точка Кипения - Тюмень", экспертного клуба "Урал – Евразия" (г. Екатеринбург) и других организаций.