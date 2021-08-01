В Тюмени 7-летний ребенок упал с двухметровой высоты и получил черепно-мозговую травму

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

7-летний ребенок в Тюмени упал с крыши двухметрового гаража, получил травмы 15 августа. На место происшествия бригада скорой помощи прибыла через 8 минут после звонка, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Медики зафиксировали шейный отдел позвоночника специальным воротником, обработали кровоточащую рвано-ушибленную рану на лбу и закрыли стерильным бинтом.

После пациента доставили в областную клиническую больницу №2 с предварительным диагнозом – закрытая черепно-мозговой травма, сотрясение головного мозга.