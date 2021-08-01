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Схема движения автобусов №6 и 65 изменится в Тюмени с 23 августа

Общество, 18:25 16 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Схемы маршрутов № 6 и 65 изменятся в Тюмени с 23 августа, сообщает Тюменьгортранс.

Из схем исключается остановочный пункт "д. Казарово". Для маршрута № 65 включается в прямом направлении остановка "2-й Мостовой переулок".

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт" и по бесплатному номеру телефона 8-800-250-0722.

Тюменьгортранс | Фото: Тюменьгортранс

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# автобусы , Тюменьгортранс

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