В тюменской детской библиотеке новым читателям подарят книгу Константина Логунова

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акцию "Подарить книгу – подарить знания" проведет детская библиотека им. Константина Лагунова (ул. Тульская, 4/3) 1 сентября, сообщает Областная научная библиотека.

Участвовать смогут в акции могут дети школьного возраста, записавшиеся в библиотеку в День знаний. В качестве подарка каждый участник акции получит художественное произведение известного тюменского писателя Константина Лагунова. Книга вручается на кафедре выдачи книг.

Акция пройдет с 10 до 20 часов. Телефон для справок: (3452) 359-842.