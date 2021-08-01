  • 18 августа 202118.08.2021среда
  • USD73,4753
    EUR86,4804
  • В Тюмени 23..25 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В тюменской детской библиотеке новым читателям подарят книгу Константина Логунова

Общество, 08:43 18 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акцию "Подарить книгу – подарить знания" проведет детская библиотека им. Константина Лагунова (ул. Тульская, 4/3) 1 сентября, сообщает Областная научная библиотека.

Участвовать смогут в акции могут дети школьного возраста, записавшиеся в библиотеку в День знаний. В качестве подарка каждый участник акции получит художественное произведение известного тюменского писателя Константина Лагунова. Книга вручается на кафедре выдачи книг.

Акция пройдет с 10 до 20 часов. Телефон для справок: (3452) 359-842.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# библиотеки , День знаний , Константин Лагунов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:58 18.08.2021Тюменские магистранты могут претендовать на президентский грант
09:35 18.08.2021Экскурсию, мастер-класс и показ фильмов подготовил Музей Победы ко Дню фронтовой собаки
09:23 18.08.2021Тюменские родители могут записать ребенка на кружки и секции онлайн
09:11 18.08.2021Тюменцев приглашают на пленэр и прогулку по району Речного порта