Экскурсию, мастер-класс и показ фильмов подготовил Музей Победы ко Дню фронтовой собаки

| Фото: Музей Победы | Фото: Музей Победы

Виртуальная экскурсия, мастер-класс, аудиоспектакль и просмотр фильмов, посвященных подвигам четвероногих героев, организует ко Дню фронтовой собаки Музей Победы 19 августа, сообщают организаторы.

Во время онлайн-экскурсии о фронтовых собаках посетители "пройдут" по диорамному комплексу музея. Гид расскажет о том, какими профессиями овладели собаки в годы войны. Это и санитары, и минеры, и разведчики, и связисты, и истребители танков, и даже десантники.

"Йоркширские терьеры, которым мы привыкли делать прически. Трудно поверить, но именно представитель этой породы, собака наших союзников по кличке Смоки, прыгала со специальным парашютом с 9-метровой высоты. Гости узнают о самой известной школе собаководства времен войны и о выдающихся кинологах, о рекордах наиболее талантливых питомцев – количестве спасенных ими раненых, обезвреженных мин. Посетители узнают о первой собаке-диверсанте, сумевшей вернуться после успешного выполнения задания и участнике Парада Победы Мухтаре", – поделилась экскурсовод Музея Победы Ксения Бабич.

Возрастное ограничение: 6+.

Для малышей подготовлены аудиопостановка "По следам фронтовой собаки" и мастер-класс по лепке четвероногих героев из пластилина. Возрастное ограничение: 6+.

Интернет-зрители также увидят сериал "Собаки Победы. В каждой серии рассказывается об определенной профессии собак и ее особенностях. Фильм адаптирован для глухих и слабослышащих киностудией "Жираф". Возрастное ограничение: 12+.

День фронтовой собаки празднуется по инициативе Музея Победы с 2017 года. Он посвящен армейской овчарке-диверсанту Дине, которая 19 августа 1943 года совершила беспрецедентный подвиг – осталась живой, успешно выполнив боевую задачу.

Онлайн-программу можно будет посмотреть на сайте музея.