Тюменские родители могут записать ребенка на кружки и секции онлайн

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Навигатор дополнительного образования Тюменской области – автоматизированная информационная система "Электронное дополнительное образование" https://edo.72to.ru - поможет родителям выбрать кружки и секции для детей.

На ресурсе можно ознакомиться с преподавательским составом организации, описанием реализуемых программ, найти месторасположение здания на карте. Поиск действует по всем муниципальным образованиям области. На сегодняшний день в общую базу вошло порядка 400 организаций, реализующих программы дополнительного образования, в том числе дошкольные, общеобразовательные и профессиональные образовательных организаций, организации дополнительного образования и спортивные школы.

В навигаторе опубликованы 1,5 тыс. программ дополнительного образования естественнонаучной, технической, туристско-краеведческой, художественной, социально-гуманитарной и физкультурно-спортивной направленностей. Наибольшее количество кружков и секций физкультурно-спортивной и художественной направленности – 76 %.

Воспользоваться услугами можно как на платной, так и на бесплатной основе. Государственными и муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере молодежной политики и спорта предусмотрена система льгот для получения услуг (размер льготы составляет от 10 до 50%). Кроме того, дети из малоимущих семей, многодетных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья имеют право бесплатно пользоваться услугами государственных учреждений Тюменской области в сфере физической культуры и и спорта.

Записаться можно не выходя из дома. В системе есть возможность оплачивать занятия в режиме онлайн, вести портфолио ребенка и видеть актуальное расписание занятий в личном кабинете ребенка, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.