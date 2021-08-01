Моор прокомментировал выступление тюменцев на Олимпиаде

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Само попадание спортсменов из Тюменской области на Олимпийские игры в Токио – это уже большое достижение. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе прямой линии 17 августа.

"Конечно, мы все хотели, чтобы они стали олимпийскими чемпионами, думаю, что и они этого хотели. Но спорт есть спорт, он непредсказуем. Лидеры ошибаются и, наоборот, молодые спортсмены могут внезапно выстрелить и победить. Думаю, наших спортсменов и их тренеров нужно поддержать. До следующей Олимпиады три года, поэтому есть время подготовиться и еще раз отправиться на Олимпийские игры,", - отметил глава региона.

Тюменские спортсмены прошли большое число отборочных турниров, была тяжелая подготовка, тренировки. "Не бывает побед без поражений, поэтому из всего, что произошло и спортсмены, и тренеры сделают выводы, - подчеркнул Александр Моор. - Сейчас главное психологически не нести на себе этот груз поражения, перелистнуть страницу и дальше продолжать процесс подготовки".

Тюменскую область на Олимпиаде в Токио представляли 11 спортсменов, которые вошли в состав олимпийской и паралимпийской команд РФ.

Это заслуженный мастер спорта России по скалолазанию Юлия Каплина, мастер спорта международного класса по плаванию Елизавета Клеванович, мастер спорта России по велосипедному спорту Диана Климова, кандидат в мастера спорта по велосипедному спорту Павел Сиваков, заслуженные мастера спорта по дзюдо Наталья Кузютина, Муса Могушков и Дарья Давыдова.

Паралимпийские игры Токио-2020 пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Тюменскую область представят паралимпийцы: Прохоров Антон (спорт лиц с поражением ОДА (легкая атлетика) – мастер спорта международного класса спорта лиц с поражением ОДА, Ялчик Александр (спорт лиц с поражением ОДА (триатлон) – мастер спорта международного класса спорта лиц с поражением ОДА, Плотников Игорь (спорт лиц с поражением ОДА (плавание) – заслуженный мастер спорта лиц с поражением ОДА и Кунгурцев Денис (спорт лиц с поражением ОДА (триатлон) — мастер спорта международного класса, чемпион мира по триатлону лиц с поражением ОДА.

Любовь Голышева