Тарифы на коммунальные услуги в одном муниципалитете должны быть едиными, заявил губернатор

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Тарифы на коммунальные услуги в разных домах одного муниципального образования должны быть едиными. Такую точку зрения высказал губернатором Александр Моор во время прямой линии 17 августа.

"У нас существует такая практика, когда при вводе нового дома для него устанавливаются отдельные тарифы, и они всегда чуть выше чем в тех домах, где тарифы были установлены раньше, и на которые распространяются ограничения по росту платы за коммунальные услуги, - пояснил он. - Мы этот вопрос рассматриваем, и в ближайшее время выйдем с такой инициативой - установить единый тариф для муниципалитета, чтобы жители соседних домов не платили по разным тарифам на коммунальные услуги".

Что касается разных тарифов в разных городах и селах, то это, по словам губернатора, вопрос объективный и вполне объяснимый. Тариф устанавливается каждой ресурсоснабжающей организацией, и на него влияет множество факторов – объем оказанных услуг, используемое оборудование, протяженность сетей, заработная плата специалистов.

"Но есть общее правило, – подчеркнул Александр Моор, - чем больше объем оказания услуг, тем меньше удельные затраты на единицу оказания этих услуг. Поэтому в городе Тюмени как крупном муниципалитете, где большой объем услуг и водоснабжения и отопления, тариф чуть меньше, чем в других муниципалитетах".

Борис Олейник