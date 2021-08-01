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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Губернатор призвал тюменцев сообщать о нарушениях режима повышенной готовности

Губернатор, 13:05 17 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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На вопрос о развлекательных заведениях, продолжающих работу в ночное время, несмотря на введенные в регионе противоэпидемические ограничения, ответил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе прямой линии 17 августа.

"Этого быть не должно, у нас действуют ограничения, - отметил глава региона, - если у вас есть информация о том, что кто-то их нарушает, прошу сообщить об этом в полицию, либо в департамент потребительского рынка для реагирования".

Напомним, что режим повышенной готовности в регионе продлен до 12 сентября. В торговых центрах закрыты фуд-корты и детские площадки. На работу заведений общепита ведено ограничение с 24 до 6 часов.

Николай Ступников

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# Александр Моор , коронавирус , режим повышенной готовности

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