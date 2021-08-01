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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Моор: жители региона должны получать медпомощь оперативно

Губернатор, 13:17 17 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Отнестись с понимаем к ситуации в медицине и к медработникам Тюменской области, которые работают с высокой нагрузкой, призвал тюменцев губернатор Александр Моор в ходе прямой линии 17 августа. При этом, сказал глава региона, это не снимает с руководства региона и лечебных учреждений ответственность перед пациентами.

"Не снимаю с нас - организаторов и руководителей - задач таким образом обеспечить работу учреждений, чтобы нуждающиеся в помощи люди получали ее оперативно ", - подчеркнул он.

Моор прокомментировал вопрос жительницы региона. Она описала ситуацию с 90-летней женщиной, у которой случился инсульт. Бригада медиков оказала помощь на дому и сообщила о пациентке в поликлинику. Врач пришел на 11-й день, объяснив, что у него было много вызовов.

"Это не норма, - подчеркнул губернатор. - У пациентки с учетом возраста наверняка есть хронические заболевания, она автоматически должна попасть в категорию особого внимания. Врачам из поликлиники нужно было отработать ситуацию оперативно. Если есть возможность, то сообщите номер учреждения, чтобы разобрать случай индивидуально".

Глава региона отметил, что вопрос будет отработан с участием заместителя Ольги Кузнечевских.

Татьяна Ковалева

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# медицинская помощь

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