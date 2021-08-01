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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ограничений в работе детских поликлиник в Тюменской области нет

Губернатор, 13:34 17 августа 2021

ИА "Тюменская линия" скриншот с видео | Фото: ИА "Тюменская линия" скриншот с видео

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Никаких решений об отмене Дней здорового ребенка в поликлиниках Тюменской области принято не было. Об этом в ходе прямой линии заявил губернатор Александр Моор.

На прямую линию к главе региона обратилась мама маленького ребенка , которая не может сделать прививки. Моор подчеркнул, что решений о приостановке работы детских поликлиник нет. "Дни здорового ребенка – необходимы, чтобы обеспечить эпидбезопасность".

Также глава региона пояснил, что в Тюменской области принято решение о переносе срока оказания плановой медпомощи, если это не угрожает жизни и здоровью пациентов. Это сделано для своевременной помощи заболевшим коронавирусом людям.

"Речь идет только о переносе плановых приемов из-за колоссальной нагрузки на медиков, но ни в коем случае не об их отмене", - подчеркнул Александр Моор.

С 14 августа медучреждения обязаны оказывать помощь жителям региона вне зависимости от того, привились они или нет, добавил он. И напомнил, что вакцинация – дело добровольное, но только она поможет выработать популяционный иммунитет, снять действующие ограничения и вернуться к нормальной жизни.

Для выработки иммунитета в регионе необходимо привить более 60% населения, это 703 тыс. жителей.

"Мы планировали достичь этого показателя к 1 сентября, но учитывая темпы прививочной кампании, объективно не успеваем. Надеемся успеть к 1 октября, до начала сезонной заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями, чтобы не было наложения на ковид", - подчеркнул глава региона.

На 17 августа полный курс вакцинации прошли 454 тыс. человек, 535 тыс. жителей поставили первый компонент.

Инна Кондрашкина

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# Александр Моор , губернатор Тюменской области , прямая линия

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