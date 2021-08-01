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В Тюмени на объездной от Мельникайте до Ямской установят шумозащитные экраны

Губернатор, 13:17 17 августа 2021

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

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Участок объездной дороги в Тюмени от улицы Мельникайте до Ямской будет реконструирован. Кроме ремонта проезжей части, здесь планируется установить шумозащитные экраны.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе прямой линии 17 августа.

О проблеме сильного шума в квартирах из-за близости объездной дороги главе региона рассказали жители домов на улице Федюнинского в микрорайоне Южный. Они отметили, на этом участке дороги очень интенсивное движение транспорта как днем, так и ночью. Это создает дискомфорт и неудобства жильцам квартир.

"У нас уже разработан проект по реконструкции шести полос этого участка объездной дороги, в том числе, с устройством ограждающих экранов. В ближайшее время будет рассмотрена возможность включения его в бюджет и дальнейшего финансирования. И в рамках проведения работ по реконструкции, безусловно, все шумозащитные экраны будут установлены", - заверил губернатор.

Любовь Голышева

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# Александр Моор , дороги , дорожное строительство , объездная дорога , прямая линия

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