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Александр Моор: планов по развитию сети трамваев в Тюмени пока нет

Губернатор, 13:43 17 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Конкретных планов по развитию сети трамваев в Тюмени пока нет, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе прямой линии 17 августа.

В то же время, глава региона отметил, что обсуждается в целом развитие системы общественного транспорта в областном центре.

"Мы прекрасно понимаем, что сегодня город растет высокими темпами, развивается в целом Тюменская городская агломерация. И очевидно, что мы должны рассматривать варианты развития нашего общественного транспорта, не только используя автобусы. Но на текущий момент конкретных сроков и планов по трамваям пока нет", - сказал губернатор.

Любовь Голышева

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# Александр Моор , общественный транспорт , прямая линия

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