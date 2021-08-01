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Более 1 тыс. первокурсников зачислены в ТюмГУ по договору

Общество, 08:54 18 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. первокурсников уже зачислены на договорной основе в ТюмГУ. В эти дни в университете идет кампания зачисления в вуз абитуриентов, в том числе тех, кто поступает на места, финансируемые за счет федерального бюджета, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

19 августа всем зачисленным в ТюмГУ придут sms-сообщения и письма (на номера телефонов и адреса электронной почты, указанные при подаче документов). В письме будут логин и временный пароль от личного кабинета студента. Активировав личный кабинет, студенты получат полный доступ ко всем цифровым сервисам ТюмГУ. Им станут доступны VMESTE, MODEUS, корпоративная почта и другие платформы вуза.

График выдачи пакетов документов для первокурсников (карта доступа, студенческий билет, справка об обучении, учетная запись) очной формы обучения будет опубликован 25 августа на сайте вуза.

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# абитуриенты , ТюмГУ

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