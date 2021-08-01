"Синий краб для Командора": тюменцев приглашают на экскурсию по местам Владислава Крапивина

| Фото: сообщество "Тюмень | Комфортная городская среда" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Тюмень | Комфортная городская среда" во ВКонтакте (архив)

Участниками авторской экскурсии по местам Владислава Крапивина "Синий краб для Командора" могут стать все желающие тюменцы 29 августа. Информация о ней появится на странице "Тюмень: бренды и легенды" в Facebook.

А 1 сентября ее проведут для учеников 11 класса школы № 25, где учился писатель.

Маршрут разработала экскурсовод, краевед и поэтесса Виктория Бондарева. Экскурсии планируют проводить по запросам.

"Идея запустить такую экскурсию возникла давно. Я люблю творчество Владислава Крапивина. Когда я училась в третьем классе, папа подарил мне три книжки писателя. Они у меня сохранились по сей день", — поделилась Виктория Бондарева.

Изюминкой экскурсии станет чтение стихов Крапивина. Как отмечает Виктория Бондарева, он был еще и поэтом, хотя отдельными сборниками его стихи не издавали, они являлись частью его произведений. Экскурсовод прочитает и свои стихи, посвященные Крапивину. Также по пути она включит песни, написанные на слова знаменитого писателя.

Первыми маршрут опробовали сотрудники Централизованной городской библиотечной системы. Они прошли от площади Борцов революции, где в первой половине XX века был сад пионеров. Библиотекари побывали на набережной, где Владислав Крапивин основал Школу писательского мастерства, у крыльца Кукольного театра, напротив закладываемого сквера, который будет носить имя Крапивина. Литературное путешествие завершилось перед фасадом Литературно-краеведческого центра, на цокольном этаже которого открыта выставка "Славка с улицы Герцена".

Заведующая центром Марина Егорова сказала, что экскурсия выдалась интересной, Владислав Крапивин представлен не только как писатель, но и как поэт. Она призналась, что не припомнит подобного.

"Было много материала, который раскрывает творчество писателя с других сторон. Виктория Бондарева живо преподносит сведения. Мы пустились в своеобразное плавание по улицам Тюмени. Экскурсовод рассказала о зданиях, связанных с детством Владислава Крапивина", — отметила Марина Егорова.

Экскурсия "Синий краб для Командора" существует в нескольких вариантах.

"Библиотекарям, сотрудникам Литературно-краеведческого центра демонстрировала весь наработанный материал. Экскурсия длилась полтора часа. Для школьников она будет переработана, продолжительность составит 40 минут", — добавила Виктория Бондарева.

Инна Пахомова