Участок ул. Григория Алексеева в Тюмени закрыт для транспорта до 1 сентября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение на участке ул. Григория Алексеева в Тюмени ограничат с 18 августа до 1 сентября. Как сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, ограничение связано с ремонтом дороги.

Движение транспортных средств будет прекращено на участке от ул. Несговорова до ул. Земной. Пути объезда: улицы Земная, 1-я Молодежная и Избышева.

| Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени

Участников движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения и соблюдать ПДД.

В связи с ремонтом также временно изменят схему движения автобусные маршруты №№ 6 и 77 и будут следовать в объезд перекрытого участка.