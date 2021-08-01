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Участок ул. Григория Алексеева в Тюмени закрыт для транспорта до 1 сентября

Общество, 17:17 18 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение на участке ул. Григория Алексеева в Тюмени ограничат с 18 августа до 1 сентября. Как сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, ограничение связано с ремонтом дороги.

Движение транспортных средств будет прекращено на участке от ул. Несговорова до ул. Земной. Пути объезда: улицы Земная, 1-я Молодежная и Избышева.

департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени

Участников движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения и соблюдать ПДД.

В связи с ремонтом также временно изменят схему движения автобусные маршруты №№ 6 и 77 и будут следовать в объезд перекрытого участка.

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# ограничение движения

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