Александр Моор поставил задачи по улучшению инвестиционного климата в регионе

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Тюменская область должна приложить все усилия для сохранения высоких позиций в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, открывая заседание Совета по улучшению инвестклимата, которое состоялось 18 августа.

"Третье место это, безусловно, хороший показатель, но мы должны понимать, что все регионы сейчас активно занимаются улучшением инвестиционного климата. Они также как и мы анализируют эти показатели, видят слабые места и над ними работают. Чтобы нам сохранить высокие позиции, предстоит большая работа", - подчеркнул глава региона.

Напомним, в национальном рейтинге оцениваются усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляются лучшие практики. Он состоит из четырех разделов – регуляторная среда, инфраструктура и ресурсы, институты для бизнеса и поддержка малого предпринимательства. Оценка проводится по 42 показателям по пятибалльной шкале. Каждый показатель отнесен в одну из категорий – "А", "В", "С", "D" или "Е".

У Тюменской области в 2021 году 27 показателей - в категориях "А" и "В". Показателей, находящихся в категории "Е", не осталось.

"Если переходить на пятибалльную систему, то колов нам не поставили. Но еще есть двоечки – это четыре показателя "D". Давайте все вместе поставим сложную и амбициозную задачу – все показатели вывести выше категории "D", чтобы у нас двоек больше не было. Тем более все они достаточно объективны, с ними можно и нужно работать", - подчеркнул глава региона.

В числе мер, на которые следует обратить внимание, губернатор назвал удовлетворенность процедурой постановки на кадастровый учет. Он нацелил коллег провести работу по упрощению этих процедур. Выше может быть и оценка деятельности регионального совета по улучшению инвестиционного климата. Этот институт должен быть, по мнению главы региона, надежным и полезным инструментом работы.

Заместитель губернатора Андрей Пентелеев добавил, что уже составлена дорожная карта по улучшению показателей рейтинга. Были выработаны рекомендации, контрольный срок их исполнения – октябрь 2021 года. Многие уже начали реализовываться.

"Также сформирован перечень мероприятий по достижению наилучших показателей в рамках национального рейтинга. Разработана региональная модель, где установлены значения показателей, к которым мы должны стремиться в 2022 году", - сказал Пантелеев.

Любовь Голышева