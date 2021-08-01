Пьяные тюменцы вынесли из магазина детский конструктор

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев, подозреваемых в краже детского конструктора, задержала полиция. Как сообщает УМВД города, сотрудникам магазина удалось настичь злоумышленника и вернуть похищенное, однако мужчина смог скрыться. Сумма ущерба могла составить около 6 тыс. рублей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали 29-летнего ранее неоднократно судимого тюменца.

Выяснилось, что сутками позже мужчина со своим приятелем совершили аналогичную кражу из магазина той же торговой сети в крупном ТРЦ. Пьяные тюменцы вынесли из магазина два конструктора на 26 тыс. рублей и продали случайным прохожим. Вырученные деньги злоумышленники потратили на алкоголь.

Возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.