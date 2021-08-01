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В Тюмени проходят учения спецназа Росгвардии

Общество, 10:46 19 августа 2021

управление Росгвардии по Тюменской области

Учебные сборы пулеметчиков и снайперов спецназа управления Росгвардии по Тюменской области проходят в эти дни на специализированном полигоне в Тюмени. Условия на полигоне максимально приближены к боевой обстановке.

Бойцы ОМОН и СОБР упражняются в стрельбе с различных дистанций и закрепляют знания в тактико-специальной, инженерной и военно-медицинской подготовке. Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области, важная составляющая учебных сборов — возможность смоделировать на полигоне разные огневые ситуации.

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# Росгвардия , спецназ

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