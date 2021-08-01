Волонтеры построят деревянный мостик через реку Тюменку

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Жителей Тюмени приглашают провести субботник по благоустройству участка у истока реки Тюменки 21 августа. Как сообщает городская администрация, волонтеры проекта "Тюменка для тюменцев" на протяжении всего лета обустраивают овраг в районе ул. Пышминская, 1.

На территории уже убрали мусор и валежник, очистили русло реки. В этот раз добровольцам предстоит выполнить большой объем работы – построить и установить деревянный мостик из бруса и досок.

Материалы, необходимые для строительства, имеются. В субботу, 21 августа для реализации проекта нужна будет помощь мужчин, которые умеют работать с деревом. Участниками мероприятия могут стать все желающие, наличие собственного инструмента приветствуется.

Встреча состоится 21 августа, в 10 часов по адресу ул. Пышминская, д. 1а (район "Стрелы").

В ближайшем будущем это пространство станет частью пешеходного маршрута, соединяющего скверы Комсомольский и Железнодорожников. Справки по тел.: 8 950 496 6200.