Тюменские родители и учителя поддерживают очное обучение в школах

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Учебный год для школьников Тюменской области будет проходить в очном формате. Переход на дистант не рассматривается. Министерство просвещения РФ и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считают, что 1 сентября все дети должны прийти в школы.

В Тюменской области проводится серия совещаний среди педагогов по вопросам подготовки к образовательному процессу с учетом мер эпидемиологической безопасности, рассказала сопредседатель регионального отделения ОНФ Ольга Ройтблат.

"Губернатор Александр Моор и директор областного департамента образования Алексей Райдер изначально сказали, что все в этом году садятся за парты в обычном режиме. Учителя готовятся к учебному процессу, начались августовские совещания, где обсуждают, что нужно преобразовать, как качественно учить, как детей встречать , - уточнила она.

Дистанционное образование можно рассматривать, как дополнительный инструмент изучения того или иного предмета. "Заменить классическое образование, общение с учителем им нельзя. И этого не будет, мы абсолютно уверены", - уточнила Ройтблат.

Праздничные линейки для школьников состоятся традиционно 1 сентября, как пишет "Тюменская область сегодня", формат определит индивидуально каждое учебное заведение.

"Живое общение учителя и ребенка не может заменить дистанционное обучение. Поэтому начало учебного года в очном формате — это, конечно же, огромный плюс. Особенно это касается учащихся первых - пятых классов, которым предстоит адаптация к новой ступени в жизни. Также очное обучение является очень важным для учеников выпускных классов. Будем надеяться, что вирус не внесет свои коррективы, и новый учебный год пройдет стандартно" , - рассказала педагог школы №5 Светлана Швечикова.

Родители школьников также поддерживают очную форму обучения, подчеркнула мама двоих детей Ирина Малышкина.

"С дистанционным обучением были сложности. В нашей семье принято, что дети учатся самостоятельно, они нацелены на получение знаний. Вопросов возникает больше, чем обычно, а решить их с учителем не всегда получается. Родительские чаты круглосуточно звенят уточняющими вопросами. Выходит – что наша дистанционка – это сродни заочному обучению. Но это явно не для школьников, которые должны получить азы знаний, полюбить науку", - уверена тюменка.